Ameliano, de remontada, derrotó al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero

Claro deterioro del Gallo Norteño

Sportivo Ameliano consiguió una valiosa victoria por 2-1 en un complicado terreno en Pedro Juan Caballero frente al Sportivo 2 de Mayo.

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Con este triunfo, la V azulada se ubica en el tercer lugar de la clasificación y acentúa el deterioro del Gallo norteño, que evidencia desgaste y falta de respuestas.

El encuentro tuvo emociones desde el inicio y fue el equipo local el que golpeó primero. Diego Acosta, el más destacado del 2 de Mayo en ese tramo, sacó un potente remate de zurda desde fuera del área que venció al portero Miguel Martínez, favorecido también por un pique previo del balón, para adelantar tempraneramente al Gallo en el marcador.

⚽️🐓¡EL PRIMER CANTO! Diego Acosta anotó el primer gol de la fecha 16 y fue para el 2 de Mayo.



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El conjunto norteño tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, pero careció de claridad en los últimos metros, en parte por el ajuste defensivo de Ameliano tras el gol recibido.

En la segunda mitad, la V azulada creció en juego e intención, mientras que el local fue cediendo protagonismo y ya no mostró la misma intensidad. Incluso llamó la atención la salida de Acosta, hasta ese momento el más peligroso, salvo que haya sido por una molestia física, algo que no se entendió del entrenador Ledesma.

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Con mayor ambición, Ameliano encontró el empate por intermedio de Sanguina, tras una gran jugada colectiva iniciada por Franco y culminada con la asistencia precisa de Cabral para la definición del delantero ante la salida de Ángel Martínez.

⚽️¡EMPATÓ AMELIANO! Jorge Sanguina igualó el partido en Pedro Juan Caballero.



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Sobre el final, un contragolpe sentenció el resultado: Luis Ayala definió con eficacia para asegurar el triunfo y los tres puntos para el conjunto de Villeta.

⚽️¡LO DIO VUELTA LA VISITA! Luis Ayala anotó el segundo tanto de la V Azulada.



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Para completar el panorama adverso del local, Pedro Delvalle fue expulsado tras una dura falta sobre Franco, que derivó en un corte en el rostro.

🟥¡ROJA DIRECTA! Pedro Delvalle dejó con 10 hombres al conjunto local.



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Ameliano vuelve celebrando a su Fortaleza y ubicándose cómodo en el tercer lugar de la tabla. Por su parte 2 de Mayo debe replantearse varias cosas.