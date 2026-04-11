Fútbol
11 de abril de 2026 - 10:51

A qué hora juega Luqueño vs. Recoleta y dónde ver en vivo

El delantero del Sportivo Luqueño, Kevin Pereira intenta superar la marca del defensor de Recoleta FC, Nicolás Marotta.

Sportivo Luqueño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Auriazul” de Hernán Rodrigo López y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige José Natael Méndez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Luqueño vs. Recoleta: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:15 horas

Argentina: 18:15 horas

Brasil: 18:15 horas

Uruguay: 18:15 horas

Chile: 17:15 horas

Ecuador: 16:15 horas

Colombia: 16:15 horas

Perú: 16:15 horas

Venezuela: 17:15 horas

Bolivia: 17:15 horas

El Salvador: 15:15 horas

México: 15:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:15 horas

Estados Unidos - Este: 16:15 horas

Inglaterra: 21:15 horas

España: 22:15 horas

Bélgica: 22:15 horas

Marruecos: 22:15 horas

Sudáfrica: 23:15 horas

Luqueño vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Luqueño vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.