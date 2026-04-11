Luqueño y Recoleta abren la jornada sabatina en Itauguá

Sportivo Luqueño y Recoleta FC se enfrentan hoy en el duelo de fondo de la jornada sabatina, correspondiente a la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Auriazul” y el “Canario” se verán las caras a las 18:15, hora de nuestro país, en el estadio Luis Alberto Salinas de la ciudad de Itauguá. La justicia deportiva estará a cargo de José Natael Méndez, quien contará con el apoyo de Fernando López desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Luqueño y la urgencia de cortar su mala racha

En una jornada más, Sportivo Luqueño tiene la imperiosa necesidad de cortar una racha adversa que se agrava con cada fecha que pasa. El Auriazul, comandado por Hernán Rodrigo López, arrastra nueve partidos sin conocer la victoria, producto de tres empates y seis derrotas. Estos números mantienen al equipo al borde de la zona roja en la tabla de promedios, lugar que hoy ocupan los recientemente ascendidos Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu. Además, la crisis del “Chanchón” se refleja en la clasificación general, donde ocupa el penúltimo lugar, situándose únicamente por delante del “Rayadito”.

Recoleta, mirando a dos frentes

Por su parte, Recoleta FC atraviesa un presente irregular en materia de resultados, aunque mantiene una identidad de juego plenamente evidente. El “Canario”, comandado por Jorge González Frutos, ingresó en la exigente etapa de la doble competencia tras su histórica primera incursión en la Copa Sudamericana, donde logró plantarse con firmeza como local ante San Lorenzo de Almagro en su estreno. Pese al desgaste, el entrenador no pretende guardarse nada y busca escalar desde la octava posición de la tabla doméstica. Todo esto ocurre antes de su visita al Santos de Neymar, compromiso marcado para el próximo martes.

La formación de Luqueño vs. Recoleta en la Primera División de Paraguay

Francisco Mongelós; Alexis Villalba, Facundo Wiechniak, Axel Balbuena y Sebastián Maldonado; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Thiago Franco; Iván Maggi y Óscar Ruiz.

La formación de Recoleta vs. Luqueño en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Lucas Monzón y Eliezer Barreto; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, Juan Alexander Franco y Aldo Walmor González; Kevin Parzajuk y Alan Wlk.