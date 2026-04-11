Un Cerro Porteño deslucido igualó sin goles con Nacional que tuvo dos expulsados

Kili Rojas se viste de héroe
En un partido condicionado por las expulsiones de Hugo Iván Valdez, de dudosa sanción, y la de Leandro Meza, correcta, Nacional logró rescatar al menos un punto frente a Cerro Porteño, que intentó más con empuje que con claridad. Sin embargo, se encontró con la gran actuación del portero Santiago Rojas, figura clave para sostener el resultado en Sajonia.
Cerro Porteño tuvo todo a favor para llevarse el partido y no alejarse de la pelea por el título, pero dejó pasar la oportunidad y ahora le abre la puerta a Olimpia para ampliar la ventaja.
El poco tiempo de Ariel Holan al frente del Ciclón evidencia que aún busca el equipo ideal, entre jugadores al límite físico y varias bajas por lesión, una situación que arrastra desde el inicio de la temporada.
Por su parte, Nacional ofreció poco en ofensiva, aunque bajo la conducción de Bernay –en su regreso– logró rescatar un empate, pese a que los antecedentes no le favorecían ante Cerro.
En cuanto al arbitraje de Blas Romero, quedó bajo observación. Primero, por el gol anulado a Vegetti tras una larga revisión por un supuesto fuera de juego.
Luego, por la expulsión de Hugo Iván Valdez, una acción discutida en la que no se aprecia con claridad un golpe de codo sobre Morel. Sí fue correcta la roja a Leandro Meza por pisar a Pérez cuando se encontraba en el suelo.
El trámite se cerró con un Cerro insistente, apelando a centros para inquietar, pero bien contenido por Santiago Rojas, quien aseguró el cero en Sajonia.