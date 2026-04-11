Luqueño 2-Recoleta FC 1: Resurgir auriazul en Itauguá

El Sportivo vuelve al triunfo

El Sportivo Luqueño llevó hasta Itauguá a Recoleta FC para un duelo en el que el visitante arrancó mejor posicionado en el campo de juego, y merced a un protagonismo basado en la posesión ordenada y efectiva casi abrió el marcador por intermedio de Wilfrido Báez, el más desequilibrante hasta ese momento, quien tuvo dos ocasiones clarísimas y consecutivas, pero no pudo concretarlas en gol.

Si bien el equipo recoletano hizo la diferencia en el comienzo del partido, el local fue el que pegó primero. A los 11’ Lautaro Comas aprovechó un rebote que concedió el portero Nelson Ferreira –luego de un remate de Iván Maggi–, y le pegó de aire al balón para empujar la pelota al fondo de la red.

Luqueño anotó nuevamente a los 22’, a través de Maggi, pero a instancia del VAR, el juez José Méndez anuló el tanto por una leve posición adelantada de Comas, quien en la previa estrelló el balón en el travesaño.

Lea además: Luqueño y Recoleta abren la jornada sabatina en Itauguá

Posteriormente, el juego fue muy friccionado y con muchas pausas. Pero, antes de finalizar el primer tiempo, a los 42’, descontó Reco con la concreción lograda por Kevin Parzajuk, luego de una asistencia de Aldo González a Báez, quien habilitó al goleador, y con el 1-1 fueron al descanso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Auriazul se adelantó ni bien inició el segundo tiempo, a los 5’, tras una “galopada” de Axel Balbuena, quien descargó el esférico hacia Maggi y este le devolvió de taco, para rematar de zurda y establecer el 2-1 final, resultado con el que volvió al triunfo luego de 10 fechas (6ª, 3-2 ante Guaraní).