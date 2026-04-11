Holan: “Es un punto que duele, tuvimos todo para ganarlo”

“Estamos muy amargados, muy dolidos porque se nos presentó todo para resolver el partido y no lo pudimos resolver”, expresó el técnico, haciendo énfasis en la superioridad numérica que tuvo su equipo durante gran parte del encuentro.

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“El equipo hizo un esfuerzo muy grande a partir de que nos quedamos con un jugador más y luego con dos, pero es un punto que duele porque tuvimos todo para ganar”.

Holan valoró la actitud de sus dirigidos, aunque admitió falencias en la definición y en la construcción de juego: “El equipo intentó de todo hoy para ganar, no hay mucho para decir. Capaz nos ganó la ansiedad de querer hacer un segundo gol antes que el primero. Tenemos que mejorar el juego entre líneas”.

Sobre algunas jugadas puntuales, el DT fue crítico con el arbitraje en el gol anulado: “Para mí, Vegetti, según el corte que hagas, está habilitado. Son criterios, pero me enojé mucho en esa acción”. También mencionó otras chances desaprovechadas, como una de Morel que no pudo concretar.

En cuanto al funcionamiento colectivo, Holan reconoció que aún hay aspectos por desarrollar: “Faltan recursos. Tenemos que trabajar muy duro para conseguir más variantes ofensivas y no depender de individualidades. Queremos ser un equipo competitivo”.

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El entrenador también destacó el esfuerzo físico del plantel en un calendario exigente: “Con el partido del próximo martes habremos jugado tres en seis días. Es un trabajo muy duro el que tenemos por delante”.

Finalmente, remarcó la necesidad de evolucionar como equipo: “No quiero calificar, pero necesitamos un giro de 360 grados. Los futbolistas hoy lo dieron todo, y esto es lo que pudieron conseguir. Fue un partido atípico, con dos hombres de más debimos haberlo ganado. Al menos, es positivo que recuperamos jugadores como Luciatti y Pérez y que no hubo lesionados, algo clave para cortar la racha”.