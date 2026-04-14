Felipe Giménez asume el desafío de intentar enderezar el rumbo de Rubio Ñu

El “Gato” Giménez llega con el desafío de replicar sus éxitos pasados y dejar atrás su reciente y breve paso por Barrio Obrero. El entrenador paraguayo dirigió a Nacional al inicio de esta temporada, donde registró un balance de seis triunfos, seis empates y tres derrotas, a este ciclo en el club tricolor se le suma el golpe deportivo que significó la prematura eliminación en el filtro casero de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC.

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Su mejor etapa profesional hasta la fecha ocurrió con el Sportivo 2 de Mayo, equipo al que condujo a una histórica clasificación a la Copa Libertadores, mérito que le permitió dar el salto a proyectos de mayor exposición. En esta nueva etapa en Rubio Ñu, el éxito ya no se mide en copas internacionales, sino en la supervivencia pura dentro de la categoría, con el objetivo inmediato de sumar puntos vitales para salir de la zona de peligro.

El DT.Felipe Giménez, será presentado hoy a las 17:30 H. En la Arboleda, como nuevo adiestrador de Rubio Ñu.#Adelantelaureado🇳🇬🏆👍 pic.twitter.com/fqfypWX3Bv — Club Rubio Ñu (@rubionu1913) April 14, 2026

El retorno a la Primera División es un camino cuesta arriba para el Albiceleste y los números actuales reflejan la profundidad de la crisis. En lo que va del Apertura, el equipo registra un balance de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas, lo que lo sitúa en la zona de descenso dentro de la tabla de promedios. El último antecedente fue la derrota ante el líder Olimpia, encuentro que estuvo a cargo del interino Roberto “Toro” Acuña tras la salida de Morínigo, quien había liderado al equipo en las primeras 15 fechas desde el ascenso.