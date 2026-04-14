Fútbol
14 de abril de 2026 - 15:50

Felipe Giménez asume el desafío de intentar enderezar el rumbo de Rubio Ñu

Felipe Ariel Giménez Miranda (44 años), posando con la camiseta de Rubio Ñu, en el que será presentado en horas de la tarde.
Felipe Ariel Giménez Miranda (44 años), posando con la camiseta de Rubio Ñu, en el que será presentado en horas de la tarde.

Rubio Ñu definió a su nuevo técnico en un momento crítico en este su regreso a la máxima categoría. Tras la salida de Gustavo Morínigo, la dirigencia ñuense eligió a Felipe Giménez como el encargado de tratar de estabilizar su presente. La confirmación llegó a través de las redes sociales de la institución, anunciando que el nuevo DT será presentado en las próximas horas para iniciar de inmediato los trabajos con el plantel principal.

Por ABC Color

El “Gato” Giménez llega con el desafío de replicar sus éxitos pasados y dejar atrás su reciente y breve paso por Barrio Obrero. El entrenador paraguayo dirigió a Nacional al inicio de esta temporada, donde registró un balance de seis triunfos, seis empates y tres derrotas, a este ciclo en el club tricolor se le suma el golpe deportivo que significó la prematura eliminación en el filtro casero de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC.

Lea más: Rubio Ñu: Morínigo dio un paso al costado

Su mejor etapa profesional hasta la fecha ocurrió con el Sportivo 2 de Mayo, equipo al que condujo a una histórica clasificación a la Copa Libertadores, mérito que le permitió dar el salto a proyectos de mayor exposición. En esta nueva etapa en Rubio Ñu, el éxito ya no se mide en copas internacionales, sino en la supervivencia pura dentro de la categoría, con el objetivo inmediato de sumar puntos vitales para salir de la zona de peligro.

El retorno a la Primera División es un camino cuesta arriba para el Albiceleste y los números actuales reflejan la profundidad de la crisis. En lo que va del Apertura, el equipo registra un balance de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas, lo que lo sitúa en la zona de descenso dentro de la tabla de promedios. El último antecedente fue la derrota ante el líder Olimpia, encuentro que estuvo a cargo del interino Roberto “Toro” Acuña tras la salida de Morínigo, quien había liderado al equipo en las primeras 15 fechas desde el ascenso.