Fútbol
07 de abril de 2026 - 17:12

Rubio Ñu: Morínigo dio un paso al costado

Gustavo Eliseo Morínigo (49 años) dejó la conducción técnica de Rubio Ñu por malos resultados.
Gustavo Eliseo Morínigo (49 años) dejó la conducción técnica de Rubio Ñu por malos resultados.Gentileza

Rubio Ñu sufrió el lunes una dolorosa caída en el clásico barrial contra Trinidense por 4-0, tras la cual el técnico Gustavo Eliseo Morínigo dio un paso al costado, lo que libera al club al pago de compensación alguna.

Por ABC Color

El Laureado, Rubio Ñu, que se encuentra en la zona de descenso, lleva 15 partidos en su temporada de retorno en Primera, con 4 victorias (3 consecutivas), 3 empates y 8 descalabros.

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La carrera de Gustavo Morínigo fue claramente de mayor a menor. Su llegada a La Arboleda llamó la atención, no por su trayectoria, sino por la salida del entrenador que guió a la conquista del título de la Intermedia y el regreso al círculo privilegiado, Héctor Marecos.

Morínigo dijo a los medios que renunció por respeto a la institución.

Los candidatos a la conducción albiverde son Víctor Bernay, Gustavo Atilano Florentín, Pedro Sarabia, entre otros.