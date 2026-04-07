Rubio Ñu: Morínigo dio un paso al costado

El Laureado, Rubio Ñu, que se encuentra en la zona de descenso, lleva 15 partidos en su temporada de retorno en Primera, con 4 victorias (3 consecutivas), 3 empates y 8 descalabros.

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La carrera de Gustavo Morínigo fue claramente de mayor a menor. Su llegada a La Arboleda llamó la atención, no por su trayectoria, sino por la salida del entrenador que guió a la conquista del título de la Intermedia y el regreso al círculo privilegiado, Héctor Marecos.

Morínigo dijo a los medios que renunció por respeto a la institución.

Los candidatos a la conducción albiverde son Víctor Bernay, Gustavo Atilano Florentín, Pedro Sarabia, entre otros.