Rubio Ñu: “Felipep” asume la conducción del Laureado

Felipe Giménez, “Felipep”, director técnico de Rubio Ñu, inició la temporada como conductor de Nacional, que prescindió de sus servicios por el bajo nivel del equipo que continuó tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Recoleta FC, que echó por tierra todas sus expectativas económicas.

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El orientador llega a La Arboleda con la necesidad de levantar al Laureado, que se encuentra sumido en la zona roja de descenso.

Con anterioridad, fue entrenador del 2 de Mayo. Tanto en el Gallo norteño como en la Academia se le cuestionó sus constantes improvisaciones, haciendo que futbolistas talentosos pasen a realizar labores defensivas y de contención. Además, no le fue bien en los juegos decisivos, como la final de la Copa Paraguay, perdida en el Corral contra General Caballero JLM.

El estreno de “Felipep” está marcado para el próximo lunes contra Libertad, en Trinidad, a las 18:15.