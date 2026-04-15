San Lorenzo: Partido vespertino y festejo aniversario

En principio, el duelo del viernes entre Trinidense y San Lorenzo fue fijado para las 20:30, pero bajó para las 17:00 con motivo de la celebración de los 96 años de la entidad albirroja.

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El club fue fundado el 17 de abril de 1930, como Tacuary Sport. El 25 de noviembre de ese año pasó a llamarse Sportivo Villa Cálcena, hasta que el 16 de agosto de 1936 pasó a la actual denominación, para identificarse con la Ciudad Universitaria.

En 2025 asumió la presidencia del abogado Óscar Said Bobadilla. El crecimiento sostenido estuvo acompañado con el ascenso a Primera.

“Avanzamos en un importante ordenamiento financiero y administrativo, modernizando la gestión y fortaleciendo la relación con sponsors y aliados estratégicos”, expresó el titular rayadito, cuya administración impulsó mejoras del estadio Günther Vogel.

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Said dirige “un proyecto serio, con bases sólidas, que posiciona al San Lorenzo en una etapa de estabilidad, renovación y crecimiento”, indicó.