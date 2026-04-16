Clásico: Los Benítez, en campo de juego y en el VAR

El choque de colosos entre Olimpia y Cerro Porteño será el domingo, en el capitalino barrio Sajonia, a las 17:30. Será la octava ocasión en la que JGB conduzca un duelo entre los más ganadores de nuestro fútbol, con dos victorias franjeadas, una azulgrana y cuatro empates.

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El equipo arbitral para la gran fiesta del fútbol lo completan los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, el cuarto Alipio Colmán y el asistente de cabina Héctor Balbuena.

Juan Gabriel, de 43 años, acudirá a la Copa del Mundo de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) como cabeza de un trío completado por los jueces de línea Cardozo y Saldívar.

Esta será el segundo gran evento promovido por la FIFA al que acudirá Benítez, después del Mundial de Clubes 2025.

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Pertenece a la promoción de árbitros de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) 2011. El año siguiente pasó a integrar el staff de la Asociación Paraguaya de Fútbol, conduce juegos de la máxima categoría desde el 2016. Porta la insignia internacional a partir del 2019.

El exbasquetbolista (jugó en Ciudad Nueva), admirador Michael Jordan, nació en Asunción el 23 de octubre de 1982, Sus referentes internacionales del arbitraje son el italiano Pierluigi Collina y el argentino Néstor Pitana.