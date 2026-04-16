Óscar Cardozo: “No me ofreció ni mil guaraníes Cerro Porteño”

En declaraciones al Cardinal Deportivo, el goleador histórico detalló que, a pesar de sus deseos de iniciar una etapa en el “Ciclón” de Barrio Obrero tras su extensa carrera por el fútbol del exterior, la propuesta formal por parte de la dirigencia azulgrana jamás existió.

El “hilo” que nunca se unió

Cardozo relató con precisión lo cerca que estuvo de concretar ese anhelo de jugar por primera vez en Barrio Obrero, una posibilidad que se desvaneció entre promesas incumplidas. “Muy poco, una línea, un hilo. Yo declaré que quería jugar en Cerro, quería terminar mi carrera en Cerro. Vine, me reuní con él en su oficina, ahí enfrente de la Municipalidad de Asunción en Nissan, ahí arriba, ahí me reuní con él y me dijo... porque yo estaba de vacaciones y al campeonato le faltaban cuatro partidos para que termine, creo, cinco. Me dijo: ‘Andá a descansar; va a terminar el campeonato en un mes, mes y medio. Yo, a los 30 días, te paso la oferta’”.

Aquel primer acercamiento no prosperó. El delantero esperó el plazo acordado, pero la oferta no llegaba: “Llegaron los 30 días, no me la pasó, le escribí. ‘Bueno, en 10 días te va a llegar la oferta’. En 10 días no me llegó la oferta. Me dijo: ‘En dos días... mi hermano vive en el edificio donde vos vivís’. ‘Sí, yo sé’. ‘Bueno, te va a llegar la oferta’”. Ante la falta de respuestas, Cardozo advirtió que debía buscar otros rumbos: “Y ahí yo le dije: ‘Mirá que si no me envían la oferta, yo tengo que ver a dónde me voy a ir. Me voy a ir a otro lado, me voy a salir otra vez del país o, si no, tengo que buscar un club acá en Paraguay’. Me dijo: ‘Sí, sí, te va a llegar’”.

El giro hacia Tuyucuá

La inacción de la directiva cerrista terminó por definir su futuro. Tras asistir a un encuentro de Libertad invitado por su colega Santiago Salcedo, el panorama cambió drásticamente: “Y no me llegó. Justo ahí Sasá estaba en Libertad y le escribí, le dije: ‘Me quiero ir a otro partido’, porque es un partido final, porque gana y sale campeón. Y le escribí, me consiguió la entrada y me fui. Y ahí me agarraron la gente de la televisión creo que me agarró. No sé quién me agarró y yo declaré ahí que no tenía nada, ni una oferta. Y ahí, al llegar a casa, me llamó el presidente, Horacio Cartes”.

Desmintiendo rumores económicos

Uno de los puntos más importantes de su descargo fue la desmentida sobre supuestas pretensiones económicas elevadas que habrían impedido su llegada al club de sus amores. “Y sí... y no me pasó. Ni una oferta me pasó. Yo voy a decir así como pasó; no es como dice la gente: que me ofrecieron tanto y yo pedía tanto. No me ofreció ni mil guaraníes, no me ofreció Cerro”.

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A pesar de que el fútbol no le permitió cumplir el sueño de defender los colores del Ciclón, “Tacuara” se despide del profesionalismo sin rencores, priorizando su dignidad como profesional. “No, yo quería jugar, pero... No es que me voy a ir a regalarme tampoco, porque yo sabía lo que yo valía, ¿verdad? Pero no me voy a regalar a nadie. Entonces, quería jugar, pero decía: si no se da, no se da, ¿verdad? Por eso no me voy a lamentar”.