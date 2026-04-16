Tacuara Cardozo y Paraguay en el Mundial 2026: “Lo veo en la final”

Óscar Cardozo anunció el retiro del fútbol después de 21 años de carrera profesional. Tacuara vistió las camisetas de Nacional (antes jugó 3 de Febrero en la Segunda División), Newell’s Old Boys de Argentina, Benfica de Portugal, Trabzonspor de Turquía, Olympiakos de Grecia y Libertad. Además, jugó una Copa del Mundo y tres Copa América con Paraguay.

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Este jueves, en el día después del anuncio realizado en Instagram, Cardozo habló con el Cardinal Deportivo. El ex atacante de 42 años contó las experiencias que vivió en cada club en los que militó y como no podía faltar, habló de la selección paraguaya, que disputará el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, regresando a la máxima cita después de tres ediciones.

El anuncio de Óscar Tacuara Cardozo

Tacuara: Veo a Paraguay “en la final”

Tacuara, quien convirtió 12 goles con el combinado nacional, vaticinó la campaña de los dirigidos por Gustavo Alfaro, que enfrentarán a Estados Unidos, Turquía y Australia en la fase de grupos. “¿Hasta dónde llegamos en la Copa del Mundo?” fue la pregunta al exjugador, que no dudó en lanzar el pronóstico. “En la final”, aseguró el histórico del fútbol paraguayo.

#CardinalDeportivo | Óscar "Tacuara" Cardozo, ex futbolista profesional ⚽️



🗣️ "Veo a Paraguay en la final del Mundial, como para ganar también. Tenemos un equipazo"



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“Así tiene que ser, en la final y vamos a ganar también”, redobló Tacuara en ABC Cardinal 730 AM. “Tenemos un equipazo. Si Dios quiere vamos a lograr todo lo que el paraguayo quiere”, finalizó el zurdo, que había ejecutado el penal definitorio contra Japón en la victoria 5-3 durante la tanda (0-0 en los 120 minutos) por los octavos de final de Sudáfrica 2010.