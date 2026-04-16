San Lorenzo: El Rayadito está de fiesta

Las autoridades de San Lorenzo, encabezadas por Óscar Said Bobadilla, palpitan con una jornada festiva “redonda”, para la cual necesitan un buen resultado en el partido vespertino en Asunción.

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El Rayadito jugará con Trinidense, a las 17:00. El duelo, a celebrarse en el capitalino barrio Santísima Trinidad, estaba fijado para las 20:30, pero el horario fue modificado a pedido de San Lorenzo para su celebración nocturna.

La fiesta será en la Quinta Meyer, con unos 300 invitados, a las 21:00.

En la oportunidad serán homenajeados tres futbolistas del plantel profesional, plenamente identificados con el club: Wilson Quiñónez, Hugo Javier González y Matías Agüero.

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Además, Miguel Said Bobadilla, Marcos Elizeche y Eladio Gómez serán distinguidos al pasar a integrar la selecta nómina de socios vitalicios.