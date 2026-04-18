Guaraní y Sp. Luqueño juegan en la víspera del superclásico

Guaraní y Sportivo Luqueño juegan en la víspera del superclásico Olimpia vs. Cerro Porteño por la fecha 17 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Auriazul disputan la ronda hoy a las 18:15, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Aldo Quiñónez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Guaraní, por la recuperación en el certamen

Guaraní quiere volver al triunfo después de la sorpresiva derrota 1-0 contra San Lorenzo en la jornada anterior. El Aborigen de Leandro Romagnoli ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a 18 unidades del puntero y a 12 del escolta. En caso de ganar, el Aborigen únicamente puede reducir la desventaja con Nacional, quinto con 25.

Sportivo Luqueño, por una segunda victoria

Sportivo Luqueño busca mantener la línea de la victoria después de romper la mala racha con el 2-1 a Recoleta FC en el duelo pasado. El Auriazul de Rodrigo López volvió al triunfo luego de 9 cotejos (3 empates y 6 derrotas). A pesar del resultado, el Chanchón continúa en comprometido en el promedio, muy cerca de los puestos de descenso a la División Intermedia.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Mariano Ramos, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Matías López, Patricio Tanda, Luis Martínez; Diego Fernández, Derlis Rodríguez y Nelson Romero.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Francisco Mongelós; Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Axel Balbuena; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Thiago Franco; Sergio Díaz e Iván Maggi.