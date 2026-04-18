Olimpia vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver en vivo el domingo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Cerro Porteño disputan el domingo 19 de abril el segundo superclásico de la temporada 2026 del fútbol paraguayo. En el último partido que divide al país, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega el domingo?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

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Chile: 16:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver el domingo por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

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Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver el domingo por streaming?

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