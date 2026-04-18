Olimpia vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver en vivo el domingo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Cerro Porteño disputan el domingo 19 de abril el segundo superclásico de la temporada 2026 del fútbol paraguayo. En el último partido que divide al país, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega el domingo?
Paraguay: 17:30 horas
Argentina: 17:30 horas
Brasil: 17:30 horas
Uruguay: 17:30 horas
Chile: 16:30 horas
Ecuador: 15:30 horas
Colombia: 15:30 horas
Perú: 15:30 horas
Venezuela: 16:30 horas
Bolivia: 16:30 horas
El Salvador: 14:30 horas
México: 14:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 21:30 horas
Sudáfrica: 22:30 horas
Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver el domingo por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver el domingo por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.