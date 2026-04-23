Fútbol
23 de abril de 2026 - 17:45

Autoridades arbitrales de la 18ª ronda del torneo Apertura

David Elías Ojeda, árbitro del clásico blanco y negro entre Libertad y Olimpia, el sábado en Tuyucuá.
David Elías Ojeda, árbitro del clásico blanco y negro entre Libertad y Olimpia, el sábado en Tuyucuá.Gentileza

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado la lista de jueces para la decimoctava fecha del campeonato Apertura 2026. El clásico blanco y negro, entre Libertad y Olimpia, será dirigido por David Ojeda, reincorporado al circuito después de su intervención en el Sudamericano Sub 17, desarrollado en nuestro país.

Por ABC Color

La decimoctava fecha del torneo Apertura tiene como partido estelar el choque entre albinegros, Libertad y el puntero Olimpia, a celebrarse el sábado en el capitalino barrio Las Mercedes.

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Las autoridades referiles para un nuevo capítulo de la competición son las siguientes:

Viernes 24

Nacional vs. Recoleta FC

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:45.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Derlis López.

AVAR: Esteban Testta.

Sábado 25

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Luis Salinas, Itauguá.

Hora: 17:45.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 26

Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.