Autoridades arbitrales de la 18ª ronda del torneo Apertura

La decimoctava fecha del torneo Apertura tiene como partido estelar el choque entre albinegros, Libertad y el puntero Olimpia, a celebrarse el sábado en el capitalino barrio Las Mercedes.
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Las autoridades referiles para un nuevo capítulo de la competición son las siguientes:
Viernes 24
Nacional vs. Recoleta FC
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 17:45.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Christian Sosa.
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Nueva Olla.
Hora: 20:00.
Árbitro: José Natanael Méndez.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Derlis López.
AVAR: Esteban Testta.
Sábado 25
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Luis Salinas, Itauguá.
Hora: 17:45.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Milciades Saldívar.
Libertad vs. Olimpia
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Cuevas y José Villagra.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 26
Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní
Estadio: Río Parapití.
Hora: 17:45.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu
Estadio: Gunther Vögel.
Hora: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Héctor Balbuena.