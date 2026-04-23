Fútbol de Intermedia
23 de abril de 2026 - 15:01

Autoridades arbitrales para la continuidad de la División Intermedia

Giancarlos Juliadoza dirigirá el partido entre 12 de Junio y Encarnación.
La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de árbitros de la cuarta fecha de la División Intermedia, que se desarrollará en cuatro días, entre el viernes y el lunes.

En la lista de jueces para el nuevo capítulo de la División Intermedia aparecen árbitros que son del plantel conformado para el ascenso, más algunos de Primera que “bajan” para estar en ritmo, con la expectativa de retornar con todo al círculo superior.

Lea más: Tacuary incorpora a Santiago Salcedo

Los designados para el cuarto capítulo del torneo de la segunda categoría, que consta de 30 rondas, son los siguientes:

Viernes 24 de abril

12 de Junio VH vs. Encarnación FC

Estadio: Facundo Deleón Fossatti, Villa Hayes.

Horario: 17:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Armindo Rojas y Denis López.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

Sol de América vs. Paraguarí AC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Guido Miranda y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Sábado 25

Deportivo Capiatá vs. Resistencia SC

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Tacuary vs. General Caballero JLM

Estadio: Enrique Soler, Capiatá.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Armoa.

Asistentes: Francisco Ramos y Digno Salinas.

Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

Domingo 26

Independiente CG vs. Guaireña FC

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 10:00.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Benjamín Aceval vs. Fernando de la Mora

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 10:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Lunes 27

Tembetary vs. 3 de Noviembre

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: José Franco.

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Félix Arzamendia y Béstor Sotto.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.