Autoridades arbitrales para la continuidad de la División Intermedia

En la lista de jueces para el nuevo capítulo de la División Intermedia aparecen árbitros que son del plantel conformado para el ascenso, más algunos de Primera que “bajan” para estar en ritmo, con la expectativa de retornar con todo al círculo superior.
Lea más: Tacuary incorpora a Santiago Salcedo
Los designados para el cuarto capítulo del torneo de la segunda categoría, que consta de 30 rondas, son los siguientes:
Viernes 24 de abril
12 de Junio VH vs. Encarnación FC
Estadio: Facundo Deleón Fossatti, Villa Hayes.
Horario: 17:00.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Armindo Rojas y Denis López.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
Sol de América vs. Paraguarí AC
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 19:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Guido Miranda y Sandro Romero.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Sábado 25
Deportivo Capiatá vs. Resistencia SC
Estadio: Gunther Vögel.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Tacuary vs. General Caballero JLM
Estadio: Enrique Soler, Capiatá.
Horario: 10:00.
Árbitro: José Armoa.
Asistentes: Francisco Ramos y Digno Salinas.
Cuarto árbitro: Óscar Barrios.
Domingo 26
Independiente CG vs. Guaireña FC
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 10:00.
Árbitro: Marco Franco.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Marcelo Silva.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Benjamín Aceval vs. Fernando de la Mora
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 10:00.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Lunes 27
Tembetary vs. 3 de Noviembre
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: José Franco.
Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 19:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Félix Arzamendia y Béstor Sotto.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.