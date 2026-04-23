Medallista de oro en Juegos Odesur visita su exescuela de fútbol en Concepción

Con aplausos de los niños y sus padres fue recibido Fabri, como se lo conoce en la escuela de Fútbol Victoriano Leguizamón de Concepción.

Los actuales alumnos formaron un “túnel humano” por donde el joven atleta norteño pasó saludando a los niños y al final recibió el saludo de los profesores, los hermanos, Édgar y Ricardo Álvarez Leguizamón.

El lateral izquierdo de la Sub 16 de Cerro Porteño dijo a ABC Color estar orgulloso de haber conquistado la medalla de oro y recordó que todos los partidos fueron difíciles. “Contra Argentina - en la final- fue un partido único”, expresó.

Comentó que hace tres años que los integrantes de la selección paraguaya, de su categoría, juegan juntos y eso facilita mucho a la hora de los partidos.

Lea más: Paraguay conquista su primer oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre su presente en el Ciclón, dijo que en su categoría lideran la tabla de posiciones y espera poder lograr el campeonato.

Fabri se inició en la escuela de fútbol del Club Independencia donde estuvo poco tiempo, también entrenó en la escuela de fútbol de salón Villa, además fue fugazmente a un escuela de fútbol que entrenaba en la cancha del Momumento al Indio.

“Donde todo empezó”, dijo al llegar a la práctica de la escuela de fútbol Victoriano Leguizamón, lugar donde estuvo por más tiempo antes de ir a las formativas de Cerro Porteño.