Cecilio Domínguez: 2 partidos de suspensión y baja vs. Palmeiras

Cecilio Domínguez fue suspendido por dos partidos luego de la expulsión con roja directa que sufrió en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 contra Sporting Cristal (derrota 1-0) en el Miguel Grau del Callao. Además de la sanción, el Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol multó al futbolista paraguayo con US$ 3.000.

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Domínguez cumplió en el triunfo 1-0 sobre Junior de Barranquilla en Barrio Obrero uno de los dos partidos. El siguiente será por la tercera fecha, que cierra la primera rueda, contra el Palmeiras de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. El duelo frente a los brasileños será el miércoles 29 de abril, a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

Así fue la expulsión de Cecilio Domínguez