Fútbol
24 de abril de 2026 - 09:05

Cerro Porteño, sin hinchas por sanción, recibe a Sportivo Ameliano

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y la V Azulada juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy el segundo partido de la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y la V Azulada juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Dirige José Méndez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, en la antesala de Palmeiras

Cerro Porteño afronta la ronda a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por el superclásico suspendido y en la antesala del encuentro frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan continúa segundo en la tabla de posiciones del campeonato: suma 33 puntos, a 6 de Olimpia.

Sportivo Ameliano defiende la racha invicta

Sportivo Ameliano llega a Barrio Obrero con un una racha de 9 juegos sin conocer la derrota. La V Azulada de Roberto Nanni suma 4 victorias y 5 empates y, ocupa el tercer lugar de la clasificación con 28 unidades. Los del Barrio Virgen del Huerto no están en la pelea por el título, pero ocupan puestos continentales y están lejos de la zona de descenso pensando en el segundo semestre.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Roberto Jr. Fernández; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera, Mateo Klimowicz; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Fabrizio Portillo, Valentín Larralde, Jonathan Benítez, Raúl Cabral; Elvio Vera y Jorge Sanguina.