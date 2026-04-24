Cerro Porteño, sin hinchas por sanción, recibe a Sportivo Ameliano

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy el segundo partido de la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y la V Azulada juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Dirige José Méndez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, en la antesala de Palmeiras

Cerro Porteño afronta la ronda a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por el superclásico suspendido y en la antesala del encuentro frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan continúa segundo en la tabla de posiciones del campeonato: suma 33 puntos, a 6 de Olimpia.

Sportivo Ameliano defiende la racha invicta

Sportivo Ameliano llega a Barrio Obrero con un una racha de 9 juegos sin conocer la derrota. La V Azulada de Roberto Nanni suma 4 victorias y 5 empates y, ocupa el tercer lugar de la clasificación con 28 unidades. Los del Barrio Virgen del Huerto no están en la pelea por el título, pero ocupan puestos continentales y están lejos de la zona de descenso pensando en el segundo semestre.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Roberto Jr. Fernández; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera, Mateo Klimowicz; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Fabrizio Portillo, Valentín Larralde, Jonathan Benítez, Raúl Cabral; Elvio Vera y Jorge Sanguina.