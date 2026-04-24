El mensaje de Enciso a Tacuara: “Una leyenda nunca se retira; queda en la memoria y en el corazón de todos”

Al ser consultado sobre el significado de Óscar René para su trayectoria, el joven delantero no dudó en elevarlo a la categoría de máximo referente, recordando sus inicios como juvenil. “Mi ídolo. Creo que uno no tiene palabras ni adjetivos para expresar lo que “Tacuara” significa para mí personalmente y para mi carrera; porque, como a él le había contado, creo que la primera vez que lo vi fue cuando yo estaba en la pensión. Voy a contar esta anécdota un poquito antes de seguir: estaba en la pensión y, saliendo de cenar, estaba con un compañero y le vi a él. Creo que también la primera estaba concentrando y lo estaba viendo tomando un mate”.

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Enciso aprovechó la oportunidad para compartir una sentida anécdota que refleja la humildad del ídolo y el sacrificio que marcó sus propios comienzos en la pensión del club Libertad. “Justo tenía un 2.000 guaraníes ahí en mi bolsillo —que vos sabés que era difícil, porque uno tenía que agarrar colectivo y después dedos para llegar al entrenamiento— y tenía 2.000 y le dije a mi compañero: ‘mi ídolo Tacuara, me quiero sacar una foto con él, pero yo soy tímido y no le quiero ir a pedir y después me dice no y quedo muy mal’. Y le di el 2.000 a mi compañero; se fue, le pidió y le dijo que sin problema”.

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🗣️ "Tacuara es mi ídolo, significa mucho para mí y para mi carrera"



🗣️ "Cuando estaba en la pensión de Libertad, le di 2 mil guaraníes a… pic.twitter.com/zY9hOnc77m — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 24, 2026

Más allá de la admiración infantil, Julio destacó el valor de haber compartido vestuario con “Tacuara” en el plantel principal, donde la relación pasó de la idolatría a una mentoría fundamental para su salto al fútbol europeo. “Y me fui con una felicidad... me entraba una emoción increíble. Me saqué una foto con mi ídolo y bueno, después de ahí me tocó la oportunidad de estar con él en el plantel de primera, de jugar con él. Las anécdotas que me contaba, me ayudaba... creo que mucho de lo que fui, de lo que estoy siendo, es mucha ayuda de él, porque aprendí muchísimo de él”.

Finalmente, el atacante del Racing de Estrasburgo hizo un llamado al agradecimiento nacional, poniendo en perspectiva los hitos que convirtieron a Cardozo en una figura histórica para Paraguay y el mundo. “Creo que tenemos que ser agradecidos nosotros los paraguayos porque tenemos un jugador así, que ha dejado muy alto a nuestro país: máximo goleador en Benfica y, más todavía, lo que fue para la Selección; el gol más importante para la Selección (contra Japón). Y decirle nada más gracias. Gracias, porque creo que una leyenda nunca se retira; siempre queda en la memoria y en el corazón de todos”.