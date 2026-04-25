2 de Mayo vs. Guaraní, propuesta dominical de primer turno

El Sportivo 2 de Mayo viene de perder por 5-0 contra Recoleta FC, mientras que Guaraní de ganar por 2-1 al Sportivo Luqueño.

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Una propuesta interesante en la capital del Amambay para la tarde dominical. El partido, correspondiente al capítulo 18 del campeonato Apertura, se podrá en marcha a las 17:45.

En la primera rueda, Guaraní y 2 de Mayo igualaron 1-1, en un choque de regularización celebrado el 25 de marzo en La Arboleda, por la séptima fecha.

Iván Ramírez Ferreira había señalado el tantos aurinegro, mientras que Diego Acosta marcó el tanto “avícola”.

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El encuentro en Pedro Juan Caballero será arbitrado por Derlis Benítez. En encargado del VAR será Fernando López.

Las entradas cuestan 20.000 guaraníes en Plateas. Los visitantes ingresarán a Preferencias por el mismo valor de 20.000, mientras que los locales podrán acceder al sector cubierto abonando G. 50.000.