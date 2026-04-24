Óscar “Tacuara” Cardozo fue homenajeado por Nacional

Considerado el futbolista paraguayo más goleador de todos los tiempos con una impresionante marca de 422 tantos, el popular “Tacuara” recibió de manos del presidente Enrique Sánchez, algunas autoridades del club y del histórico Roque Santa Cruz una camiseta tricolor enmarcada con su emblemático dorsal número 7, además de una placa conmemorativa. El gesto sirvió como muestra de gratitud a una trayectoria que puso el nombre de Paraguay en lo más alto del fútbol mundial.

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El paso de “Tacuara” por la Academia fue fundamental en su explosión como artillero. Tras destacar en la División Intermedia con el 3 de Febrero con el que consiguió el ascenso siendo máximo anotador, desembarcó en Barrio Obrero donde disputó un total de 62 partidos y convirtió 29 goles, cifra que lo posiciona hasta hoy como el octavo máximo goleador del club en el siglo actual.

👏Óscar René 'Tacuara' Cardozo fue homenajeado por la directiva del club Nacional, en la previa del partido ante Recoleta FC.



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Visiblemente conmovido por el recibimiento en el feudo nacionalófilo, el goleador recordó con gratitud su etapa en la institución. “Muy lindos recuerdos acá en Nacional, muchos goles, muchas alegrías y le agradezco muchísimo al presidente y a los dirigentes de Nacional por este reconocimiento y a toda la hinchada. Muy importante para mí que la gente reconozca así el esfuerzo. También di todo por el club y gracias a Dios salí muy bien también de acá y dejé muchos amigos, muchos recuerdos lindos, alegrías y agradezco muchísimo por el reconocimiento”.