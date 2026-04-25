Olimpia y un clásico que puede acercar a la conquista del título

Olimpia disputa hoy otro clásico: el blanco y negro frente a Libertad. El Gumarelo y el Decano juegan por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay.

Libertad, con entrenador interino

Libertad inicia la etapa pos Francisco Arce: el DT paraguariense renunció luego de la derrota 3-0 ante Rubio Ñu en la ronda anterior. En reemplazo asumió Juan Samudio, quien interina acompañado por Sergio Aquino y Cristian Riveros. El Gumarelo quiere romper la racha de 5 juegos sin ganar, que incluye dos derrotas en Copa Libertadores 2026.

Olimpia, por un paso clave al título

Olimpia tiene la oportunidad de ampliar la ventaja sobre Cerro Porteño y quedar muy cerca de conquistar el campeonato. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que también espera por la resolución del superclásico suspendido, suma 39 puntos y lidera con 5 unidades de diferencia sobre el Ciclón, que el viernes empató 1-1 con Sportivo Ameliano en La Nueva Olla.

La formación de Libertad vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Alexis Fretes; Federico Carrizo y Gustavo Aguilar.

La formación de Olimpia vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.