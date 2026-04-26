Doble victoria para la dirigencia del Sportivo Luqueño

A través de sus cuentas oficiales, el Sportivo Luqueño destacó “la aprobación del ejercicio fiscal 2025”, al punto de resaltar “la importante participación de nuestros socios y socias en esta jornada clave”, sin brindar detalles adicionales.

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Datos extraoficiales consignan que 124 socios dieron su conformidad al informe presentado por la administración del presidente Hugo Daniel Rodríguez y que 54 estuvieron en contra.

El triunfo del sábado por 2-1 sobre Trinidense en Itauguá sirvió como “calmante”, ya que en términos globales, la temporada deportiva de Luqueño no es la mejor, con el riesgo del descenso a la División Intermedia aún latente.

El economista Rodríguez preside al Sportivo desde abril de 2021. La aprobación del balance significa un cierto respaldo a su gestión, aunque la afición pide la rehabilitación en el menor tiempo posible del estadio Feliciano Cáceres para que el club cobrar fuerza en casa, con el masivo aliento de sus seguidores vestidos de azul y amarillo.