El error de Gastón Olveira en el segundo tanto de Libertad en el “blanco y negro”

La jugada que marcó el quiebre del partido fue una sucesión de errores que terminó por desnudar la fragilidad defensiva del Decano. Todo comenzó con un saque largo de Rodrigo Morínigo; Gustavo Aguilar ganó en las alturas y peinó el balón para Iván Franco, cuyo leve desvío fortuito sembró el pánico. En un intento desesperado por despejar, Bryan Bentaberry pifió su remate, elevando el balón hacia su propia área. Fue allí donde Alexis Fretes leyó la jugada antes que nadie: el extremo gumarelo se anticipó a una salida tardía y estrepitosa de Gastón Olveira, conectando de cabeza el esférico de cabeza enviándolo al fondo de la red y luego recibir el puñetazo involuntario del portero.

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Tras el encuentro, el malestar en el campamento gumarelo era evidente. En conferencia de prensa, el entrenador Juan Eduardo Samudio comparó esa acción con la expulsión sufrida por su jugador, Álvaro Campuzano, sugiriendo que la vara no fue la misma para ambos bandos. “Llegué a ver la jugada de expulsión que tendría que haber sido, para el arquero (Gastón Olveira) de ellos también—; por eso citaba mucho la diferencia de criterios. Porque no fue por, creo yo, por el toque de Álvaro Campuzano una lesión del jugador de Olimpia (Hugo Sandoval), sino que a consecuencia nada más; y la misma jugada completa en donde impacta totalmente y de lleno... y creo que me explicaron ahí el cuarto árbitro algo que fue porque ya vino el gol, pero el golpe estaba”.

⚽️¡EL SEGUNDO! Alexis Fretes anotó el 2-0 para Libertad ante Olimpia.



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Más allá del tanto, la imagen fue impactante. El guardameta franjeado, en un error de cálculo total, terminó arrollando y conectando un puñetazo a Fretes en su intento fallido por despejar. El juvenil de Libertad cayó prácticamente noqueado y tuvo que ser atendido de urgencia por la sanidad del dueño de casa. La acción generó una lluvia de críticas, mientras el banco de Libertad reclamaba una sanción ejemplar (tarjeta roja) para el arquero de la Selección, el juez David Ojeda decidió saldar la jugada únicamente con una amonestación, obviando la gravedad del impacto tras la concreción del gol.