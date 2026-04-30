Cartelera actualizada del torneo Apertura, tras el cambio de sede de Recoleta FC vs. Cerro Porteño

El duelo de la 19ª ronda del campeonato Apertura entre Recoleta FC y Cerro Porteño en principio debió cumplirse el sábado, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 17:45, con localía canaria.
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Al final, la dirigencia aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal, optó por el cambio por una cuestión económica, ya que los azulgranas quedaron rezagados en la carrera por el título y es muy difícil que con este panorama se pueda tener la recaudación esperada en la capital del Amambay, al menos para cubrir los gastos.
Recoleta solicitó a Nacional la utilización del coliseo Arsenio Erico. El pedido fue aceptado, por lo que la cartelera de la 19ª ronda quedó de la siguiente manera:
Viernes, 17:45: Trinidense vs. 2 de Mayo, en el estadio Martín Torres, en Santísima Trinidad.
Viernes, 20:00: Libertad vs. San Lorenzo, en La Huerta.
Sábado, 17:45: Recoleta FC vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.
Sábado, 20:00: Rubio Ñu vs. Luqueño, en La Arboleda.
Domingo, 17:45: Olimpia vs. Ameliano, en el Defensores del Chaco.
Domingo, 20:00: Guaraní vs. Nacional, en el estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora, ubicado en el barrio Vista Alegre de Asunción.