Fútbol
30 de abril de 2026 a la - 12:32

Willy Mendieta es baja en Rubio Ñu por lesión

Ángel Cardozo Lucena (izquierda), Rodrigo Rojas y William Mendieta, experimentadas figuras de Rubio Ñu.
Ángel Cardozo Lucena (izquierda), Rodrigo Rojas y William Mendieta, experimentadas figuras de Rubio Ñu.Rubio Ñu

El talentoso William Gabriel Mendieta sufrió en el partido contra San Lorenzo una lesión muscular, por lo que es baja en Rubio Ñu, que el sábado animará un partido clave en la lucha por la permanencia contra el Sportivo Luqueño en Santísima Trinidad, a las 20:00.

Por ABC Color

Rubio Ñu viene de vencer por 1-0 al Sportivo San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria. El gol llegó mediante un pase “quirúrgico” de William Mendieta a Ángel Cardozo Lucena, para la definición del mediocampista central.

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Esta fue la segunda victoria seguida albiverde, bajo el comando técnico de Felipe Giménez, “Felipep”.

El “10” del Laureado inmediatamente sintió una lesión muscular en el posterior y pidió cambio. Como mínimo, el ofensivo de 37 años se perderá dos fechas.

El “Mago” jugó en Rubio Ñu en el primer semestre de 2011, por lo que cumple su segundo ciclo en la institución capitalina, presidida por Rubén Martín Ruiz Díaz.

La marca de Mendieta en el Apertura 2026 es de 15 partidos, 2 goles y 2 asistencias, con 932 minutos en campo.