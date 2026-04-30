Willy Mendieta es baja en Rubio Ñu por lesión

Rubio Ñu viene de vencer por 1-0 al Sportivo San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria. El gol llegó mediante un pase “quirúrgico” de William Mendieta a Ángel Cardozo Lucena, para la definición del mediocampista central.
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Esta fue la segunda victoria seguida albiverde, bajo el comando técnico de Felipe Giménez, “Felipep”.
El “10” del Laureado inmediatamente sintió una lesión muscular en el posterior y pidió cambio. Como mínimo, el ofensivo de 37 años se perderá dos fechas.
El “Mago” jugó en Rubio Ñu en el primer semestre de 2011, por lo que cumple su segundo ciclo en la institución capitalina, presidida por Rubén Martín Ruiz Díaz.
La marca de Mendieta en el Apertura 2026 es de 15 partidos, 2 goles y 2 asistencias, con 932 minutos en campo.