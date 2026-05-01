01 de mayo de 2026 a la - 13:57

A qué hora juega Libertad vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Néstor Giménez, futbolista de Libertad, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Libertad enfrenta hoy a San Lorenzo por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Libertad y San Lorenzo disputan hoy la fecha 19 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Juan Samudio y el Rayadito de Mario Grana juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce Alipio Colmán con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. San Lorenzo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Libertad vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Libertad vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.