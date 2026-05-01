Los árbitros para la Fecha 19 del Apertura, cuyo monarca se puede definir el domingo

El único líder del certamen, Olimpia, buscará dar el paso definitivo hacia la gloria en el Estadio Defensores del Chaco. El Decano recibirá a su “sombra negra”, el Sportivo Ameliano, bajo la conducción del árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez. En la cabina tecnológica, el respaldo del VAR estará a cargo de Édgar Galeano.

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En paralelo, el escolta e inmediato perseguidor, Cerro Porteño, se trasladará hasta el Barrio Obrero para visitar el Estadio Arsenio Erico, donde Recoleta FC oficiará de anfitrión. El juez designado para impartir justicia en este compromiso es Derlis López, quien contará con el apoyo desde el VAR de José Natanael Méndez.

Los partidos de hoy

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Martín Torres.

Hora: 17:45.

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Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Luis Onieva y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Libertad vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

VAR: Zulma Quiñónez.

El programa sabatino

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Cartelera del domingo

Recoleta FC vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 09:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

Olimpia vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 09:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Guaraní vs. Nacional

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

VAR: Christian Sosa.