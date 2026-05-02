Los grandes juegan el domingo 10 por la 20ª fecha del Apertura en horario diferente

La simultaneidad de los partidos entre Olimpia y Cerro Porteño se dará en caso que no exista resolución del campeonato en la 19ª fecha del Apertura.
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Si los franjeados, que tienen una amplia ventaja (8 puntos), logran la corona ya este domingo 3, en la doble propuesta en horario matinal, se mantendrá el programa original establecido este fin de semana.
Los duelos calendarizados de la fecha 20 del primer certamen liguero de la temporada 2026 son los siguientes:
Sábado 9, 17:45: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Sábado 9, 20:00: Nacional vs. Trinidense, en el Arsenio Erico.
Domingo 10, 17:45: San Lorenzo vs. Olimpia, en el Defensores del Chaco.
Domingo 10, 20:00: Cerro Porteño vs. Guaraní, en La Nueva Olla.
Lunes 11, 17:45: Ameliano vs. Recoleta FC, en La Fortaleza de Villeta.
Lunes 11, 20:00: Luqueño vs. Libertad, en el Luis Salinas.