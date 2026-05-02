Fútbol
02 de mayo de 2026 a la - 15:19

Los grandes juegan el domingo 10 por la 20ª fecha del Apertura en horario diferente

Adrián Alcaraz y Juan Fernando Alfaro, futbolistas de Olimpia, que cuenta con 8 puntos de ventaja con relación a Cerro Porteño, por lo que sus posibilidades consagratorias en el torneo Apertura 2026 son inmejorables.
Adrián Alcaraz y Juan Fernando Alfaro, futbolistas de Olimpia, que cuenta con 8 puntos de ventaja con relación a Cerro Porteño, por lo que sus posibilidades consagratorias en el torneo Apertura 2026 son inmejorables.

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado el programa de la 20ª ronda del campeonato Apertura. Los partidos de los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, fueron programados para el domingo 10, en diferentes horarios, aunque si el título no se define con anticipación, la cartelera sería modificada para la simultaneidad.

Por ABC Color

La simultaneidad de los partidos entre Olimpia y Cerro Porteño se dará en caso que no exista resolución del campeonato en la 19ª fecha del Apertura.

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Si los franjeados, que tienen una amplia ventaja (8 puntos), logran la corona ya este domingo 3, en la doble propuesta en horario matinal, se mantendrá el programa original establecido este fin de semana.

Los duelos calendarizados de la fecha 20 del primer certamen liguero de la temporada 2026 son los siguientes:

Sábado 9, 17:45: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Sábado 9, 20:00: Nacional vs. Trinidense, en el Arsenio Erico.

Domingo 10, 17:45: San Lorenzo vs. Olimpia, en el Defensores del Chaco.

Domingo 10, 20:00: Cerro Porteño vs. Guaraní, en La Nueva Olla.

Lunes 11, 17:45: Ameliano vs. Recoleta FC, en La Fortaleza de Villeta.

Lunes 11, 20:00: Luqueño vs. Libertad, en el Luis Salinas.