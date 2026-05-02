Los grandes juegan el domingo 10 por la 20ª fecha del Apertura en horario diferente

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado el programa de la 20ª ronda del campeonato Apertura. Los partidos de los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, fueron programados para el domingo 10, en diferentes horarios, aunque si el título no se define con anticipación, la cartelera sería modificada para la simultaneidad.