Chileno Maza dirigirá Junior vs. Cerro Porteño, en Cartagena

Junior de Barranquilla oficia de local en la Copa Libertadores en Barranquilla, debido a que el Metropolitano Roberto Meléndez está siendo objeto de mejoras.

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El duelo del jueves 7 de mayo entre el Tiburón y Cerro Porteño, en el arranque de la rueda de las revanchas del mayor torneo de la Conmebol, se iniciará a las 23:00, hora paraguaya.

El experimentado chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia, teniendo como auxiliares a José Retamal y Miguel Rocha. El cuarto árbitro será Diego Flores, el encargado del VAR Juan Lara, mientras que el asistente en cabina Édson Cisternas.

El Grupo F tiene al Sporting Cristal como sorprendente líder, con 6 puntos. En la segunda posición se encuentra Palmeiras, con 5. Cerro Porteño marcha tercero, con 4, mientras que Junior está último, con 1.

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En la quinta fecha, el Ciclón de Barrio Obrero jugará de visitante contra Palmeiras, el miércoles 20, a las 21:30. Cerrará su participación en la fase de grupos el jueves 28 frente al Sporting Cristal, en La Nueva Olla, a las 19:00.