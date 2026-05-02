Olimpia va por el título y Cerro Porteño espera el tropiezo franjeado

Olimpia, líder absoluto con 8 puntos de ventaja, recibirá a Sportivo Ameliano en un Defensores del Chaco. El equipo de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene la mesa servida para coronarse, aunque deberá hacerlo sin su gran referente y capitán, ya que Richard Ortiz es baja obligada por acumulación de tarjetas amarillas.

Para gritar campeón, el Franjeado depende de dos escenarios posibles. El primero ocurre si logra una victoria y espera que Cerro Porteño no derrote a Recoleta FC. La segunda vía hacia el título se daría con un empate propio, siempre y cuando el Ciclón pierda su partido. En este último caso, la distancia sería de 9 puntos con 9 por disputar, y la ventaja deportiva favorecería al Decano por haber ganado los dos superclásicos del año.

El “Ciclón” no tiene margen de error en esta jornada. Los dirigidos por Ariel Holan deben “cruzar la vereda” para enfrentar a Recoleta FC en el estadio Arsenio Erico de Nacional. La misión es sumar de a tres para mantener viva la esperanza de retener el título y esperar que la “V” Azulada le dé una mano frenando al líder en Sajonia. Si ambos aspirantes ganan sus respectivos encuentros, la definición se postergará una semana más, manteniendo la brecha de 8 puntos con 9 unidades en juego.

Para cerrar la jornada, el duelo entre Guaraní y Nacional a las 20:00 tendrá un tinte nostálgico y especial. El estadio Emiliano Ghezzi del Club Fernando de la Mora, ubicado en el barrio Vista Alegre volverá a sentir el rigor de la Primera División tras casi 16 años. El último registro en este recinto en la élite data del 17 de julio de 2010, cuando Sportivo Trinidense recibió al 3 de Febrero de Ciudad del Este.