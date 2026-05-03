Richard Sánchez: “Vine para esto; vine para salir campeón”

El destino parece haber estado escrito para que el regreso de Richard Sánchez a Para Uno fuera perfecto. En una jornada cargada de adrenalina en el Defensores del Chaco, el “Cachorro” no solo celebró la obtención de la estrella número 48 de Olimpia, sino que también fue homenajeado por la institución tras alcanzar los 100 partidos en la Primera División del fútbol paraguayo con la franja negra.

El volante, que fue el motor del mediocampo decano durante la primera mitad del encuentro ante la “V” azulada, hasta que se retiró lesionado en el minuto 43, se mostró conmovido al final del partido. Para Richard, este trofeo no es uno más en su vitrina; es la cristalización de un pacto familiar y el fin de una etapa personal complicada.

Una promesa de sangre y el respaldo al proceso

Al ser consultado sobre lo que significa este nuevo éxito con la franja negra, Sánchez fue contundente. “Sí, vine para esto; vine para salir campeón. También para darle una alegría a toda la gente que siempre está. A mi familia también, a mi mamá, que le prometí que iba a volver y que iba a salir con un título”.

Tras un 2025 que el propio jugador describió como “muy difícil”, el mediocampista destacó la labor del estratega Pablo “Vitamina” Sánchez y su grupo de trabajo, señalando que la cohesión del vestuario fue la clave para dar la vuelta olímpica con tres fechas de antelación.

“Sí, todo se acomodó. El año pasado pasé un año muy difícil; pero ahora todo se acomodó. Ahora puedo disfrutar de este campeonato que se merece también el cuerpo técnico. Un cuerpo técnico muy bueno, muy joven también, que trabaja muy bien. Y como veníamos nosotros diciendo: que se armó un buen grupo, un buen plantel para seguir compitiendo y lograr muchos títulos”.

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La alarma por la lesión: “Tenía ganas de entrar de vuelta”

No todo fue festejo tranquilo. Richard tuvo que abandonar el campo tras sentir una molestia física sobre el cierre de la primera mitad en Sajonia, que encendió las alarmas en el banco franjeado. A pesar del dolor, los nervios por asegurar el empate que valía un campeonato pesaron más que el “pinchazo” muscular.

“Creo que mañana o el martes me va a hacer un estudio; ojalá que no sea nada grave. También, como siempre dije, soy consciente que necesito una pretemporada; entonces, es la base de todo el campeonato. Y ahora ya faltan pocos partidos. Creo que también en cada partido no me sentía al 100 %. En base a eso también, el cuerpo técnico y el preparador físico son personas con las que puedes conversar, hablar sin problema; entonces, ellos también me ayudan de esa manera. Ahora faltan cinco o seis partidos y luego termina el campeonato”, expresó el volante.

Sobre cómo vivió los minutos finales desde la banca, el “Cachorro” admitió que la adrenalina neutralizó cualquier dolencia: “La verdad, ahí no sentía la lesión; tenía ganas de volver a jugar de vuelta. Como que estábamos todos saltando, ya queríamos que termine, viendo a los compañeros cómo estaban tirándose de cabeza. Pero bueno, mérito de todo el grupo que tenemos”.

El inicio de las “cosas buenas”

Para el canterano de la institución, la estrella 48 representa un renacimiento. Con el trofeo en mano y el reconocimiento de la hinchada, el volante mira hacia el futuro con optimismo, refugiándose en el cariño de los suyos. “Para mí en lo personal, después de todo lo que pasé —como dije, un año muy difícil—, para mí este título es como todo: como un inicio de cosas buenas que llegan. Y nada, ahora disfrutar con mi hijo también”.