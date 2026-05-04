La Divisional modificó la fecha 20 del torneo Apertura 2026

La fecha posterior a la consagración de Olimpia campeón del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay sufrió modificaciones. La Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) cambió los días de dos encuentros de la ronda 20: el clásico Cerro Porteño vs. Guaraní y el duelo Sportivo Luqueño vs. Libertad.

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El Ciclón, que pelea por el vicecampeonato, y el Aborigen, que originalmente debían jugar un día antes, finalmente disputan la vigésima el lunes 11 de mayo, a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Por su lado, el choque entre el Auriazul y el Gumarelo fue reordenado al domingo 10, a las 20:00, en el Luis Salinas de Itauguá.

Torneo Apertura 2026 - Fecha 20

Sábado 9 de mayo

2 de Mayo vs. Rubio Ñu, a las 17:45, en el Río Parapití

Nacional vs. Sportivo Trinidense, a las 20:00, en el Arsenio Erico

Domingo 10

San Lorenzo vs. Olimpia, a las 17:45, en el Defensores del Chaco

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Sportivo Luqueño vs. Libertad, a las 20:00, en el Luis Salinas

Lunes 11

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC, a las 17:45, en el Ameliano Villeta

Cerro Porteño vs. Guaraní, a las 20:00, en La Nueva Olla