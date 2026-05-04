Fútbol
04 de mayo de 2026 a la - 09:55

Vigésima ronda del Apertura, entre sábado y lunes

Futbolistas del Club Olimpia posan con camisetas blancas y negras, sonriendo y mostrando camaradería en un estadio.
Equipo de Olimpia, que con el empate del domingo con Sportivo Ameliano 1-1, en el Defensores del Chaco, aseguró el título del campeonato Apertura 2026.ARCENIO ACUÑA

La vigésima ronda del Apertura 2026 se disputará entre el sábado y el lunes próximos. Si bien el título está definido, con la coronación anticipada de Olimpia, los puntos en juego son de mucha importancia, sobre todo para los clubes que se encuentran con bajo promedio y que luchan por evitar la caída a la División Intermedia.

Por ABC Color

La antepenúltima fecha (20ª) del campeonato Apertura 2026 presenta atractivas propuestas, principalmente entre los equipos que tienen la necesidad de fortalecer el promedio.

Lea más: Olimpia, campeón del Apertura 2026

Los que se encuentran en la zona de descenso son Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu. Está muy cerca de la zona roja el Sportivo Luqueño. Tampoco pueden relajarse 2 de Mayo y Sportivo Ameliano, que si bien tienen cierto “colchón”, un crecimiento de los que están abajo los podría complicar.

La vigésima ronda se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Sábado 9, 17:45: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Sábado 9, 20:00: Nacional vs. Trinidense, en el Arsenio Erico.

Domingo 10, 17:45: San Lorenzo vs. Olimpia, en el Defensores del Chaco.

Domingo 10, 20:00: Cerro Porteño vs. Guaraní, en La Nueva Olla.

Lunes 11, 17:45: Ameliano vs. Recoleta FC, en La Fortaleza de Villeta.

Lunes 11, 20:00: Sportivo Luqueño vs. Libertad, en el Luis Salinas, en Itauguá.