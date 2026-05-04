Vigésima ronda del Apertura, entre sábado y lunes

La antepenúltima fecha (20ª) del campeonato Apertura 2026 presenta atractivas propuestas, principalmente entre los equipos que tienen la necesidad de fortalecer el promedio.

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Los que se encuentran en la zona de descenso son Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu. Está muy cerca de la zona roja el Sportivo Luqueño. Tampoco pueden relajarse 2 de Mayo y Sportivo Ameliano, que si bien tienen cierto “colchón”, un crecimiento de los que están abajo los podría complicar.

La vigésima ronda se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Sábado 9, 17:45: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

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Sábado 9, 20:00: Nacional vs. Trinidense, en el Arsenio Erico.

Domingo 10, 17:45: San Lorenzo vs. Olimpia, en el Defensores del Chaco.

Domingo 10, 20:00: Cerro Porteño vs. Guaraní, en La Nueva Olla.

Lunes 11, 17:45: Ameliano vs. Recoleta FC, en La Fortaleza de Villeta.

Lunes 11, 20:00: Sportivo Luqueño vs. Libertad, en el Luis Salinas, en Itauguá.