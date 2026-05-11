Leandro Romagnoli valoró el empate y ya piensa en reforzar a Guaraní

Tras la igualdad en La Nueva Olla, Leandro Romagnoli se mostró conforme con el rendimiento de Guaraní y consideró justo el resultado final. “Fue un partido parejo, controlamos bastante bien al rival y el empate está bien”, expresó el técnico argentino en conferencia de prensa.

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El estratega aurinegro resaltó además que la diferencia de planteles no se reflejó dentro del campo de juego. “Hicimos un buen partido. La diferencia de plantel no se notó en el campo”, afirmó.

Romagnoli reconoció que a su equipo le faltó mayor precisión en ataque, especialmente en las pelotas detenidas y los centros al área. “No estuvimos finos en los centros y la pelota parada”, señaló.

A pesar de ello, valoró el punto conseguido en condición de visitante. “El punto es bueno, por donde vinimos a jugar, no es una cancha fácil”, sostuvo.

El entrenador también destacó la mejoría mostrada por el equipo en las últimas fechas y recordó que el empate permitió escalar una posición en la tabla. “Con el punto escalamos una posición, el equipo mejoró”, comentó.

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Pensando en lo que viene, Romagnoli dejó en claro que el objetivo inmediato es terminar de la mejor forma el campeonato y luego reforzar el plantel para pelear por objetivos mayores. “Necesitamos reforzarnos bien para pelear el campeonato”, concluyó.