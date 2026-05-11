Sin emoción ni goles en Barrio Obrero entre Cerro Porteño y Guaraní

Cerro Porteño y Guaraní cerraron la fecha 20 del torneo Apertura con un empate sin goles en Barrio Obrero, en un partido de escasa intensidad y con pocas emociones.

Lea más: Agónico triunfo de Ameliano ante Recoleta en “La Fortaleza”

Ambos equipos mostraron una postura cautelosa, reflejando también que el campeonato ya quedó resuelto la fecha anterior y que las jornadas finales parecen disputarse solo para completar el calendario.

Las situaciones claras prácticamente no existieron. La más peligrosa fue para el Ciclón, con una acción de Pablo Vegetti que recordó al recordado gol de Robin van Persie en el Mundial 2014.

🏴‍☠️😱 ¡CASI! Pablo Vegetti define de cabeza, pero la pelota pega en el palo y luego es rechazada por Zaracho sobre la línea. ¡Se salvó el Indio!



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/BxxIQMxYHl — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 11, 2026

El delantero dejó picar el balón dentro del área y conectó un cabezazo por encima de Gaspar Servio, aunque la pelota terminó estrellándose en el poste antes de que la defensa aurinegra despejara el peligro.

Esa jugada terminó siendo la más destacada no solo del primer tiempo, sino de todo el encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la segunda etapa, Cerro Porteño intentó darle mayor claridad a su ofensiva con el ingreso de Mateo Klimowicz, aunque el volante nunca logró sentirse cómodo dentro del desarrollo del juego.

La vía más utilizada fue el sector izquierdo, donde Marcelo Chaparro apareció constantemente en ataque, pero sin la profundidad necesaria para generar verdadero peligro.

Por el lado de Guaraní, el equipo aurinegro prácticamente no generó situaciones de riesgo y jamás logró inquietar al arquero de la selección paraguaya, Roberto “Gatito” Fernández, quien atravesó una noche sin sobresaltos.

Así, el encuentro se fue apagando entre la falta de ideas, la escasa emoción y el fresco clima de Barrio Obrero, que terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada.