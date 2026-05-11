Video: Vecinos de Laurelty denuncian “infierno” por camiones frente a depósito de empresa

Familias del barrio Laurelty, en la ciudad de San Lorenzo, denunciaron la constante polución sonora generada por camiones de gran porte que circulan en las inmediaciones de las calles Don Bosco y Blas Garay, frente a un depósito de la empresa Guaíra Pisos.

Según relataron los pobladores, el tránsito pesado se registra prácticamente durante todo el día, aunque aseguran que el mayor problema se da durante la madrugada, cuando las maniobras de ingreso y salida de los transportadores impiden el descanso de los vecinos.

“Ya no se puede dormir”, señalaron residentes de la zona, quienes afirmaron que los ruidos de motores, frenadas y movimientos de carga se volvieron parte de la rutina diaria del barrio.

Lea más: Histórico juicio por polución sonora contra exgerente de criptominera en Villarrica se dilata

Adultos mayores y niños, los más afectados

Los denunciantes sostienen que la situación afecta principalmente a personas mayores y niños pequeños, debido a la falta de tranquilidad y descanso.

Indicaron además que varios vecinos prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, ya que —según afirmaron— existirían supuestos vínculos políticos entre la empresa y autoridades municipales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa situación, aseguran, genera desconfianza entre los pobladores, quienes sienten que sus reclamos no son escuchados pese a las reiteradas quejas.

Lea más: San Lorenzo: critican al intendente Felipe Salomón por cena de gala por el Día del Maestro

Reclaman intervención de la Municipalidad

Los vecinos afirmaron que intentaron dialogar con responsables del establecimiento para buscar una solución al problema, pero aseguran que no obtuvieron respuestas.

Ante la falta de avances, exigen la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo para regular el tránsito de camiones y garantizar condiciones mínimas de convivencia en la zona residencial.

Los pobladores cuestionan además la aparente ausencia de controles sobre el movimiento de vehículos pesados en calles urbanas y advierten que el problema se arrastra desde hace tiempo sin que las autoridades adopten medidas concretas.

Mientras tanto, el ruido continúa alterando la vida cotidiana de decenas de familias que dicen sentirse abandonadas por las instituciones encargadas de fiscalizar este tipo de actividades.