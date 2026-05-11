Denuncian supuesta invasión de amplio espacio verde municipal incitado por precandidato oficialista a intendente de ex Pastoreo

El inmueble afectado está ubicado en la zona conocida como Ex Aviación, un predio que sería utilizado diariamente por pobladores para caminatas y actividades de esparcimiento. De acuerdo con los denunciantes, actualmente unas 10 familias estarían ocupando el lugar con precarias carpas improvisadas.

El caso ya fue denunciado ante la Policía Nacional y también ante el Ministerio Público. La investigación se encuentra en la Unidad Fiscal N° 2 de J. Eulogio Estigarribia, a cargo de la agente fiscal Sonia Stigarribia, quien ya habría realizado las primeras notificaciones a las personas identificadas en el sitio.

Según los antecedentes, en un acto político registrado este fin de semana en la zona, el precandidato Marcos Spezini (ANR HC), habría manifestado públicamente su apoyo a las ocupaciones de inmuebles y asegurado que “nadie les va a tocar” a las personas instaladas en el espacio verde municipal.

Vecinos de la zona expresaron preocupación debido a supuestos hechos de inseguridad registrados en el sector, como robos y saqueos, situación que comenzó a agravarse tras la ocupación del inmueble.

La denuncia policial y fiscal fue presentada por la propia Municipalidad de Juan Manuel Frutos. El asesor jurídico de la comuna, Edgar Luis Sayas, señaló que inicialmente unas diez familias ingresaron al lugar hace aproximadamente un mes y que posteriormente la ocupación fue creciendo.

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Sayas indicó que el predio está destinado exclusivamente para área recreativa y recordó que antiguamente funcionaba allí una pista de aviación, pero que actualmente el sitio es utilizado como pulmón verde y espacio de recreación para la ciudadanía.

Añadió que las personas que ocupan el sitio permanecen de manera intermitente en el lugar, instalando y retirando precarias carpas durante las noches y madrugadas, mientras continúan llegando más ocupantes.

El caso sigue en etapa investigativa y la Fiscalía analiza las actuaciones correspondientes sobre la ocupación denunciada en el predio municipal.

Precandidato respondió con un comunicado

A través de un comunicado, Marcos Spezini manifestó que la reunión fue organizada en un lugar cercano al conflicto y que es normal que aparezcan personas de diferentes sectores de la zona. Al ser consultado si el video correspondía a su persona, el mismo se limitó a enviar el comunicado relacionado con el tema.