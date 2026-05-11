Pacientes oncológicos del IPS exigen declarar emergencia sanitaria ante crisis crítica

La situación en el Instituto de Previsión Social (IPS) llegó a un punto de no retorno para los pacientes más vulnerables. A través de un comunicado difundido este lunes, la nucleación Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS manifestó su “profunda preocupación” ante las falencias estructurales y administrativas que ponen en riesgo directo la vida de miles de aportantes.

La principal exigencia al titular de la previsional es la declaración formal de Emergencia Sanitaria Institucional. Según los denunciantes, la interrupción en la provisión de medicamentos básicos y específicos para el cáncer rompe la continuidad terapéutica, una sentencia de muerte lenta para quienes no pueden esperar los tiempos de la burocracia.

Lea más: IPS: personal de blanco trabaja bajo riesgo de cáncer por falta de dosímetros, dice Isaías Fretes

Descentralización y purga administrativa

Uno de los reclamos más urgentes apunta a la centralización asfixiante que obliga a pacientes del interior a peregrinar hasta Asunción para acceder a consultas mínimas o retirar fármacos. La asociación solicita que los servicios de oncología y farmacia se habiliten incluso los días sábados para paliar la demanda insatisfecha.

Pero el pedido no es solo asistencial, sino también político y administrativo. El gremio exige:

La renuncia inmediata de los consejeros de la previsional ante la incapacidad de gestión.

Una auditoría integral y transparente sobre las millonarias compras de medicamentos y las deudas con farmacéuticas.

Una reingeniería organizacional con foco en el área administrativa.

Lea más: Asegurados del IPS exigen declarar emergencia sanitaria tras colapso del sistema

El factor humano sobrepasado

“La vida no puede esperar”, sentencia el documento, reflejando el hartazgo de quienes conviven con listas de espera interminables y falta de especialistas. Si bien la asociación reconoce el esfuerzo de los “soldados de blanco” —médicos y enfermeros que sostienen el sistema—, advierte que la precariedad salarial y la falta de personal especializado ya son insostenibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización reclama medidas concretas: modernización del sistema de turnos, fortalecimiento de Urgencias y una atención que, por fin, sea humana para el trabajador que aporta mes a mes su salario a una institución que hoy le da la espalda.