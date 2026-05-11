Erico Galeno presentará mañana su renuncia, confirmó su abogado

El senador cartista Erico Galeno presentará mañana su renuncia a la Cámara de Senadores, según confirmó este lunes su abogado, Ricardo Estigarribia, en una entrevista en el programa Mesa con EVP, de ABC TV. La decisión se da en medio de la creciente presión política dentro del propio oficialismo y ante la amenaza concreta de una pérdida de investidura impulsada en el Congreso.

El representante legal insistió en que recomendó al parlamentario no abandonar la banca, aunque finalmente prevaleció la postura del legislador de apartarse del cargo.

“Le seguimos sugiriendo lo mismo, pero su decisión ha sido presentar su renuncia a su banca de senador”, afirmó Estigarribia tras una reunión mantenida con Galeno.

Según explicó, el senador tomó la determinación para evitar “malos ratos” a su familia y reducir la tensión política y mediática que rodea su caso.

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“Prefiere estar tranquilo”, dice su abogado

El abogado sostuvo que Galeno busca afrontar su defensa sin continuar bajo la exposición que implica seguir ocupando un escaño en el Senado.

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“Prefiero descomprimir y prefiero estar tranquilo, poder ejercer mi defensa ya sin el peso de seguir ostentando la banca”, relató Estigarribia sobre la postura asumida por el legislador colorado.

Incluso, señaló que el parlamentario descartó cualquier intención de reclamar posteriormente contra el Estado paraguayo en caso de una eventual expulsión.

El abogado comparó la situación con una renuncia laboral y una destitución, dando a entender que la dimisión deja sin margen futuros reclamos jurídicos o políticos.

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La presión dentro del cartismo

Estigarribia señaló que referentes del movimiento cartista públicamente se pronunciaron a favor de la salida de Galeno o, en su defecto, de impulsar la pérdida de investidura.

A criterio del abogado, el escenario terminó inclinando la balanza hacia la renuncia.

“Todos han expresado a los medios que optaban por la renuncia y si no, se iba a aplicar la pérdida de investidura”, manifestó.

Añadió que la inclusión de una adenda para tratar “sobre tablas” la eventual expulsión del senador aceleró la decisión política.

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Defensa cuestiona el trasfondo político

Aunque confirmó la salida de Galeno, Estigarribia criticó el proceso impulsado desde el Congreso y aseguró que la medida responde más a factores políticos que jurídicos.

“Esta decisión no es jurídica, no es racional”, sostuvo.

También afirmó que Galeno buscó evitar que sus propios colegas quedaran expuestos a votar por su expulsión.

“No quiero ponerles en una posición incómoda de que tengan que impulsar mi pérdida de investidura”, relató el abogado sobre la conversación mantenida con el senador.