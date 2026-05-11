Fútbol
11 de mayo de 2026 a la - 10:27

A qué hora juega Ameliano vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol frente a Cerro Porteño, festeja un gol de penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol frente a Cerro Porteño, festeja un gol de penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Sportivo Ameliano y Recoleta FC disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y Recoleta FC disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Canario de Jorge González juegan en el Ameliano Villeta de Villeta: empieza a las 17:45, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de David Ojeda. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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