Los árbitros elegidos para la Fecha 21, la penúltima del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces para la vigésimo primera ronda. Con el campeonato ya decidido a favor del Decano, la atención de la Copa de Primera se traslada a la batalla por el subcampeonato, en el que los vecinos de Barrio Obrero, Nacional y Cerro Porteño, no se dan tregua con 35 unidades cada uno, ambos enfrentarán a los representantes del barrio Santísima Trinidad.

El viernes marcará el inicio de las definiciones en simultáneo. Cerro Porteño, que debe gestionar su energía debido a sus compromisos internacionales en la Copa Libertadores, visitará al Sportivo Trinidense en un escenario prestado. El estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa será el epicentro donde el “Ciclón” buscará dar el paso al frente bajo la estricta mirada del árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez, quien estará respaldado desde la cabina del VAR por Édgar Galeano.

Al mismo tiempo, la emoción se trasladará al Barrio Santísima Trinidad. Nacional tendrá una parada brava en el estadio La Arboleda frente a un Rubio Ñu que juega su propio campeonato en la angustiante zona roja de la tabla de promedios. Para este choque de necesidades opuestas, el juez designado es Derlis López, quien contará con la asistencia tecnológica de José Armoa en el VAR.

Esta penúltima fecha no solo definirá quién toma ventaja en la carrera por el segundo lugar, sino que también mantendrá en alerta al Sportivo Ameliano. La “V Azulada”, con 33 puntos, se mantiene como una amenaza real a la espera de cualquier tropiezo de los sublíderes para asaltar los puestos de privilegio en el cierre del certamen.

El partido del jueves

Libertad vs. Sportivo 2 de Mayo

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Estadio: La Huerta.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: José Cuevas.

Cartelera del viernes

Olimpia vs. Recoleta FC

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 09:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

Rubio Ñu vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Programa del sábado

Guaraní vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 17:15.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

El domingo se completa la penúltima

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 17:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol