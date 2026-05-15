El campeón Olimpia toma impulso para la Copa Sudamericana

El enfrentamiento entre Olimpia y Recoleta, desarrollado en un ambiente ideal y en una muy buena plaza, no tuvo inicialmente el nivel esperado, porque al campeón, que es el que tenía que tomar la iniciativa, le costó tomar el vuelo futbolístico para superar al incómodo rival.

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El Canario, más enchufado, demostró orden defensivo, firmeza en el mediocampo y tuvo ataques punzantes a través de Allan Wlk y Kevin Parzajuk, surgidos en la cantera franjeada.

La primera ocasión clara de gol la tuvo el equipo aurinegro, con un pase filtrado de Shuppp a Allan Wlk, cuyo remate fue bloqueado por el uruguayo Lentinelly.

La jerarquía inclinó la balanza a favor del Decano en los tramos finales del primer tiempo. Maniobra por izquierda de Romeo Benítez que tras un enganche envió el balón al segundo palo para la devolución de cabeza de Lezcano al área chica y la definición de Delmás con un frentazo.

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Segundo tanto del joven volante, quien había tenido su bautismo goleador este año en el mismo escenario, en la victoria sobre Guaraní por 2-0.

Se movió la estantería recoletana. La última línea empezó a mostrar falencias y el elenco de “Vitamina” Sánchez pudo haber ido al descanso con una ventaja ampliada.

Con dos modificaciones para la reanudación, el Canario tuvo una postura ofensiva que le permitió generar ocasiones propicias para la igualdad que llegó mediante un derechazo cruzado del chico Giuseppe Guggiari tras la corrida y asistencia de Parzajuk. En la acción previa, Alcaraz había desperdiciado una chance clara para estirar la diferencia franjeada.

El partido ganó en emoción, porque Olimpia se fue adelante en busca de la victoria. El motivado Recoleta dio pelea y por momentos, el choque fue golpe por golpe, aunque el conjunto franjeado tenía más “músculo” para salir airoso en la pelea.

Un penal sancionado vía VAR por falta de Pereira sobre Hugo Quintana le dio a Alcaraz la posibilidad para anotar, con un tiro esquinado, con cierta potencia. Marsengo adivinó la dirección del envío que fue bien pegado al palo derecho del golero.

La sacudida canaria fue inmediata. Tiro de esquina de Galeano, Brahian Vidal Ferreira recepciona el esférico en el área, envío flotado para el cabezazo de Allan Wlk frente a Lentinelly para establecer la “ley del ex” para el 2-2.

Recoleta parecía más entero, tuvo chances para desequilibrar con disparos que fueron por encima del travesaño, hasta que un envío aéreo de Franco Alfonso fue conectado con un cabezazo por Hugo Sandoval para el 3-2 del Olimpia, que llevaba más de un mes sin ganar el campo a nivel local.

Detalles del partido

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: José Villagra y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Eduardo Britos.

Olimpia: Sebastián Lentinelly; Raúl Caceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Hugo Quintana (82’ Franco Alfonso), Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás (82’ Alex Franco); Bernardo Romeo Benítez (82’ Hugo Sandoval), Adrián Alcaraz (61’ Sebastián Ferreira) y Rubén Lezcano (61’ Luis Abreu). D.T.: Pablo Sánchez.

Recoleta FC: Andrés Marsengo; Claudio Figueredo (ST Blas Medina), Marcos Pereira, Lucas Monzón y Pedro Ríos (65’ Luis Mendoza); Giuseppe Guggiari (84’ Richart Ortiz), José Antonio Espínola, Fernando Galeano y Manuel Schupp (ST Brahian Vidal Ferreira); Allan Wlk Duré (72’ Aldo Walmor González) y Kevin Parzajuk. D.T.: Jorge González Frutos.

Goles: 38’ Eduardo Delmás, 50’ Adrián Alcaraz, de penal y 89’ Hugo Sandoval (O); 50’ Giuseppe Guggiari y 66’ Allan Wlk Duré (R). Amonestados: 58’ Marcos Pereira (R) y 64’ Luis Abreu (O). Tiros de esquina: Olimpia 3 (1 en el PT)-Recoleta 4 (1).