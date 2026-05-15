Guaraní vs. Ameliano, exclusivo partido sabatino

El estadio del Deportivo Capiatá recibirá el único partido sabatino, entre Guaraní y Sportivo Ameliano, en la continuidad de la vigesimoprimera fecha del certamen Apertura 2026, cuyo campeón es Olimpia.

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El Cacique viene de igualar sin goles con Cerro Porteño, en La Nueva Olla. La V azulada, por su parte, venció en la ronda anterior de manera agónica a Recoleta FC por 3-2, en Villeta.

Para mantener sus posibilidades de pelear por el segundo puesto, los albiazules deberán ganar, en un partido que en los papeles previos se torna parejo, por la tradición legendaria y el buen presente del elenco dirigido por el argentino Roberto Nanni.

En la primera rueda, Ameliano y Guaraní igualaron 0-0 en La Fortaleza de Villeta.

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El choque de este fin de semana contará con la conducción arbitral de Carlos Paul Benítez. El encargado del VAR será Ulises Mereles. Las entradas oscilan entre 30.000 y 40.000 guaraníes.

La campaña aurinegra comprende 6 victorias, 8 empates y 6 derrotas. La marca de la V azulada es de 8 triunfos, 9 igualdades y 3 caídas.