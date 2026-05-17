San Lorenzo y Sportivo Luqueño, con marcador congelado en cero, en el cierre de la penúltima fecha

San Lorenzo y Sportivo Luqueño no lograron sacarse ventajas e igualaron sin goles en el cierre de la penúltima fecha del torneo Apertura, en un partido clave por la permanencia disputado en Capiatá.

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Ninguno de los dos equipos consiguió imponer condiciones en ataque y el trámite fue trabado durante gran parte del compromiso, dejando un resultado que poco ayuda a ambos en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

En la primera etapa manejó mejor el juego el conjunto santo, que mostró una imagen diferente bajo la conducción de Troadio Duarte. Las llegadas fueron más claras para el local, aunque sin demasiada profundidad.

La jugada más importante llegó a los 22 minutos, cuando “Neymar” Álvarez encabezó un gran contraataque por derecha, ingresó al área y cedió el balón al medio para la aparición de Iván Torres, quien definió para marcar el tanto.

Sin embargo, el VAR advirtió una infracción previa en el mediocampo de Luis Cáceres sobre “Chico” Díaz. Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro David Ojeda invalidó el gol y además amonestó a Cáceres por protestar.

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Esa acción terminó siendo lo más destacado de un primer tiempo donde San Lorenzo sintió el impacto del tanto anulado y Luqueño nunca encontró respuestas.

Ya en el complemento, el equipo dirigido por Rodrigo López mostró otra actitud y mejoró en el mediocampo, sector donde había tenido muchos problemas en la etapa inicial. Ni Gio Bogado ni Comas lograban generar juego, y este último terminó siendo reemplazado por su bajo rendimiento.

El más destacado en esa zona fue Víctor Quintana, quien aprovechó sus momentos para proyectarse en ofensiva y probar con remates desde fuera del área.

Sportivo Luqueño dispuso de seis tiros de esquina en el segundo tiempo, reflejo de las aproximaciones que tuvo sobre el arco rival, aunque sin la eficacia necesaria para romper el cero.

Finalmente, el marcador no se movió y todo queda para la última fecha del cómo cerrarán estos equipos el primer campeonato del año.