Recoleta FC y su periplo para llegar a Ecuador

Esta es la segunda salida de la comitiva de Recoleta FC y la más extensa. La primera fue a la ciudad brasileña de Santos y la siguiente será a Buenos Aires, para el duelo de la semana próxima contra San Lorenzo de Almagro, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El viaje aurinegro fue en vuelo comercial y contempló escala en Lima, Perú, donde se hizo el traslado a Quito. La distancia de la capital ecuatoriana a Cuenca es de unos 460 kilómetros y el viaje resultó prolongado, al ser terrestre.

El partido entre Deportivo Cuenca y Recoleta FC se disputará este martes, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, a las 21:00, hora local (23:00 de Paraguay), por la quinta fecha de la fase de grupos de La Gran Conquista.

El peruano Roberto Pérez será el juez del encuentro. Su compatriota, Michael Espinoza, estará a cargo del VAR.

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El Grupo D es liderado por San Lorenzo, con 6 puntos, el Cuenca marcha segundo, con 5, mientras que Recoleta está con 4, cerrando la llave Santos, con 3. Para llegar a la ronda final con chances de clasificación, el representante paraguayo deberá sumar en una sede que se encuentra a 2.560 metros de altitud sobre el nivel del mar.