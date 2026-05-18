Video: La triple asistencia de Julio Enciso en el 5-4 de Racing

Racing Estrasburgo remontó y derrotó al Mónaco con tres asistencias de Julio Enciso. El futbolista paraguayo fue la principal figura del 5-4 de los Blanquiazules por la última fecha (38) de la Ligue 1 de Francia. El canterano de Libertad brindó el pase para el 1-1 parcial con el tanto de Martial Godo; para el 2-4 con el gol de Diego Moreira y el 4-4 con la anotación de Sebastian Nanasi.

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Con la victoria en el Stade de la Meinau en Estrasburgo, Enciso finalizó la temporada 2025-2026 con los franceses. El delantero de 22 años, que disputó 27 partidos y convirtió 3 goles en el campeonato de Liga, viajará en los próximos días a Asunción para empezar a entrenar con la selección de Paraguay con miras al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Las tres asistencias de Julio Enciso